Le fonds des nations unies pour la population (l’UNFPA) en Tunisie lance en collaboration avec le centre de recherches, de documentation et d’information sur la femme ( CREDIF), une campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles qui se tiendra du 20 au 27 octobre 2021, selon un communiqué publié jeudi par le fonds.

Cette campagne qui est soutenue par le gouvernement japonais dans le cadre du programme “renforcement du système de protection sociale pour les populations vulnérables et marginalisées à cause du Covid-19” a pour objectif de contribuer à l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et des filles, à briser les stéréotypes relatifs à la répartition des rôles entre les femmes et les hommes et aux représentations sociales figées entre les deux sexes et à dénoncer les violences basées sur le genre.

Cette campagne se base sur trois composantes à savoir: la présentation de 3 témoignages d’hommes édifiants croyant en l’égalité entre les sexes et portant sur des formes de violence ordinaires infligées aux femmes et aux filles notamment dans l’espace privé et le milieu sportif et scolaire.

Ces 3 témoignages seront diffusés sur la page facebook et la chaîne youtube du CREDIF.

Par ailleurs, des affiches urbaines seront collées sur les bus desservant certaines lignes du Grand Tunis.