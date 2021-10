Les Tunisiennes continuent à briller à l’international… Il s’agit cette fois de Basma Makhlouf Shabou, docteur en sciences d’information et chef de département de master en Sciences de l’information à Haute école de gestion de Genève (HEG) qui a été nommée “Chevalier de l’ordre des arts et des lettres” en France pour l’an 2021.

Basma Makhlouf Shabou est professeure d’archivistique à la Haute école de gestion de Genève dans la filière “Information documentaire” depuis septembre 2010. Elle a également enseigné dans d’autres écoles et universités dans le cadre de programmes archivistiques (l’Institut supérieur de documentation de l’Université de La Manouba (2002-2003), l’Ecole de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal (2005-2010, EBSI-UdeM)).

Elle a débuté sa carrière en tant qu’administrateur conseiller en gestion de documents administratifs et archives publiques au sein des Archives nationales de Tunisie (1999-2003).

Elle a notamment participé activement à la conception et à la mise en application du programme national de la gestion des documents publics au sein du gouvernement tunisien.

Pendant ses études doctorales à l’EBSI, elle a contribué à plusieurs projets de recherche. Ses travaux de recherche en archivistique, ainsi que ses conférences et ses publications portent essentiellement sur l’évaluation des archives, les dimensions de qualités des archives et également sur l’accessibilité au données publiques.

Docteur Basma Makhlouf Shabou a été distinguée par sa brillance dans la filière Information documentaire depuis septembre 2010.

L’ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique française, gérée par le ministère de la Culture, récompense ” les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde “.