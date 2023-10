Le chimiste d’origine tunisienne Moungi Bawendi, l’un des pionniers de la recherche sur les points quantiques dans le monde, a remporté le Prix Nobel de Chimie 2023 pour ces découvertes aux cotés de l’américain Louis E. Brus et du russe Alexey Ekimov.

Les trois chercheurs basés aux États-Unis travaillent respectivement pour le Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Université de Columbia et pour Nanocrystals Technology.

Le comité a récompensé leurs travaux sur « la découverte et le développement des points quantiques, des nanoparticules si petites que leur taille détermine leurs propriétés ».

Qui est Moungi Bawendi ?

Moungi G. Bawendi, de son complet Moungi Gabriel Bawendi, né le 15 mars 1961 à Paris, est un chimiste tunisien, français et américain et professeur au Massachusetts Institute of Technology. Il est l’un des pionniers de la recherche sur les points quantiques et l’un des chimistes les plus cités du monde. Il est lauréat du Prix Nobel de Chimie 2023 pour ces découvertes aux cotés de Louis E. Brus et Alexey Ekimov.

Aux États-Unis, il fait ses études scientifiques et obtient une licence appliquée et un master en chimie de l’université Harvard, respectivement en 1982 et 1983 et un doctorat en chimie de l’université de Chicago en 1988. Sa thèse de doctorat, qui s’intitule from the biggest to the smallest polyatomic molecules: statistical mechanics and quantum mechanics in action.

Ces efforts aboutissent au développement des premières techniques de production des premiers points quantiques de haute qualité et du contrôle de la taille des points quantiques et de la couleur de leur fluorescence en 1993. Cette performance lui permet d’être nommé professeur agrégé au MIT en 1995 puis professeur des universités au sein de la même institution en 1996.