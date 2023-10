Le cinéma tunisien a remporté trois prix à la 12ème édition du Festival international maghrébin du film à Oujda (Maroc) placée sous le signe “Le Cinéma : pour un vivre-ensemble entre les peuples”.

Dans la compétition des longs métrages, le prix du meilleur acteur a été décerné à Mohamed Mrad pour son rôle dans le film de fiction “Fractus” de Nader Rahmouni et une mention spéciale a été accordée au long métrage “Spylist” de Fredj Trabelsi.

Dans la compétition des courts métrages, le prix de la meilleure réalisation a été remporté par le film “Le chemin de l’oubli” de Ali Marwen Chekki.

La 12ème édition du Festival a également rendu un hommage à Wahida Dridi, “fleuron de l’art théâtral et cinématographique tunisien” qui dispose, tant au cinéma que sur les planches du théâtre, d'”un sillage exceptionnel de performances mémorables qui continuent de résonner dans les cœurs et les esprits” pour ne citer ses rôles de Khadija dans la série télévisée” Pour les beaux yeux de Catherine ” et de Moufida dans la série “Awled Moufida”.

Mais c’est aussi hors des feux des projecteurs que Wahida Dridi a dévoilé son dévouement pour l’art, en servant en tant que directrice de la Maison de la culture Moustapha-Agha au Kram, et plus tard à Dahmani et Tunis, cultivant ainsi le terrain fertile de la culture tunisienne.

Sur scène, en tant que professeure et comédienne de théâtre, elle a fait résonner les échos de la tradition à travers des spectacles de fdaoui, capturant l’essence de la culture tunisienne et la partageant généreusement avec le monde, lit-on dans le texte de l’hommage rendu également à une pléiade de figures artistiques maghrébines et africaines ayant marqué la scène culturelle par leurs œuvres.