Après leur brillante réussite aux examens du baccalauréat de l’année scolaire 2022/2023, Ooredoo Tunisie a organisé une cérémonie de distinction à l’honneur de 7 élèves qui se sont distingués durant cette épreuve au niveau national, une cérémonie qui a eu lieu au sein du siège Ooredoo au Lac 2 de Tunis, en présence de leurs parents, familles et amis, et en présence de M. Mansoor Rashid Al Khater, directeur général d’Ooredoo, et de plusieurs responsables de la société.

Le secteur de l’éducation représente l’un des fondements et piliers les plus importants sur lesquels repose le programme de responsabilité sociétale des entreprises d’Ooredoo, “Tounes t3ich”, et honore tous les contributeurs de près ou de loin au progrès et au développement de l’éducation et à sa promotion vers un avenir radieux.

Encourager les jeunes lauréats à croire encore plus en eux, en leurs talent et moyens, découle de la conviction irrévocable d’Ooredoo qu’ils représentent l’avenir d’un monde meilleur, et investir dans les esprits est la base du progrès et du développement durable.

Cet événement a été une occasion de célébrer l’accomplissement extraordinaire de ces jeunes qui représentent les différents gouvernorats tunisiens, mais aussi l’occasion de rendre hommage à l’école publique tunisienne, qui ne cesse depuis de très longues années de nous épater avec des élèves exceptionnels qui ont pu plus tard, avec cet enseignement 100% tunisien, occuper les postes les plus prestigieux et importants, non seulement en Tunisie, mais aussi à l’international et au sein des meilleures entreprises et organisations.

« Nous sommes très fiers aujourd’hui de recevoir ces élèves exceptionnels dans ce centre.

Je voudrais également exprimer, au nom de toute la famille Ooredoo, notre profonde gratitude à tout le cadre éducatif et aux familles des élèves, en particulier leurs parents qui ont grandement contribué à cette réussite, non seulement sur le plan estudiantin, mais aussi sur le chemin de la réussite personnelle et sociale. Notre foi est inébranlable chez Ooredoo du fait qu’un avenir radieux vous attend certainement où que vous alliez, et j’ai hâte de voir vos précieuses contributions futures dans la société. », a affirmé M. Mansoor Rashid Al Khater, Directeur Général d’Ooredoo, en marge de cette cérémonie.