Dans le cadre des activités académiques de l’Académie Tunisienne des sciences, des lettres et des arts ” Beït al-Hikma “, le département des arts, organise, vendredi 22 octobre 2021 à 16h00, une conférence intitulée : ” Les divers aspects de la danse en Tunisie, des origines à l’époque moderne : un constat, des propositions”. La conférence sera donnée par Pr Leïla Ladjimi Sebaï.

La danse, cet art dont on dit qu’on le comprend même si on ne le connaît pas, résume la conférencière, est encore considéré en Tunisie comme le parent pauvre de la Culture ; ceci est d’ailleurs conforme à la définition qu’en donne la Convention de l’Unesco au sujet du Patrimoine immatériel. Or la danse est bien plus qu’un art secondaire, et il est bon de réajuster cette définition, au moins en ce qui concerne notre pays.

L’objectif de cette conférence est de présenter cette expression humaine fondamentale, que l’on peut situer à l’exacte intersection de Nature et de Culture si chère aux philosophes.

On a dansé en Tunisie, comme ailleurs, depuis des temps immémoriaux et cet art a traversé allègrement et imperturbablement les siècles selon des modes différents, propres à chaque courant culturel.

Grâce aux documents et aux témoignages disponibles, la conférencière retracera les multiples aspects de cet art singulier et profondément humain, depuis ses origines jusqu’à son expression populaire et traditionnelle récente en insistant aussi sur la valeur de cet important patrimoine qu’il convient de sauver et de préserver avant qu’il ne soit trop tard.