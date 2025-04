L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, accueillera mercredi 16 avril 2025 une table ronde intitulée “Les jeunes créateurs francophones tunisiens et les défis de la création”.

Organisée en partenariat avec les Editions Arabesques et le Groupe de réflexion et d’étude sur la littérature tunisienne de langue française, cette rencontre mettra à l’honneur une nouvelle génération d’écrivains sur la scène littéraire nationale.

Les cinq auteurs invités, publiés par les Editions Arabesques, partagent une volonté commune : interroger le monde à travers leurs mots, affirmer leur singularité dans un espace littéraire en mutation, et participer à l’écriture d’un imaginaire propre à leur génération.

Aziz Dridi, avec ses deux romans “L’homme qui voyait demain” et “Les coups de minuit”, Ahlem Ben Messaoud, autrice du recueil de poèmes “Con te partiro” et des nouvelles “Une gorgée de vie”, Amine Ben Nasr avec son roman “Lanterne”, Feryel Saimanouli avec “Elles n’avaient pas le temps”, et Insaf Khmaissia, autrice du roman “Avorte-moi Maman”, partageront leurs expériences, leur rapport à l’écriture et leur regard sur le monde contemporain.

A travers cette rencontre, l’accent sera mis sur leurs motivations profondes, leurs influences, qu’elles viennent de la littérature, du cinéma, des séries ou des arts visuels, leur processus créatif, (rythmes, routines, méthodes…) ainsi que sur le regard qu’ils portent sur leur époque et la littérature d’aujourd’hui.