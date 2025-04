Un colloque international intitulé « Écrivains siciliens de Tunisie d’expression française » se tiendra le mardi 22 avril 2025, au palais de l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beït al-Hikma, à Carthage.

Ce colloque sera consacré à l’étude des œuvres d’auteurs tunisiens d’origine sicilienne. Les écrivains siciliens, après l’indépendance de la Tunisie, ont poursuivi leur parcours en France ou en Italie, et ont en grande partie écrit en langue française, indique l’Institut Culturel Italien de Tunis dans sa newsletter du samedi 12 avril.

Dans le cadre de ce colloque prévue toute la journée, la salle de l’Agora La Marsa abritera, à 19h00, une projection exceptionnelle du film sorti en 2024 « La Bocca dell’Anima » de Guiseppe Carleo.

Ce long-métrage de fiction (109′), écrit et réalisé par Guiseppe Carleo, est inspiré d’une histoire vraie dans la Sicile rurale de l’après-guerre. Il sera présenté en version originale sous-titrée en français.

La séance se déroulera en présence du réalisateur Giuseppe Carleo et de l’acteur principal Maziar Firouzi, suivie d’un débat modéré par Mariangela Intorre.

Cet évènement sera organisé par en collaboration entre la Chaire Sicile pour le Dialogue des Cultures et Civilisations de l’Université de La Manouba, l’Académie Beït al-Hikma, l’ICC de Tunis, la section culturelle à l’ambassade d’Italie et l’ambassade de France en Tunisie, L’alliance française de Tunis et la cimenterie Cat Colacem.

L’ouverture des travaux du colloque aura lieu en présence du président de l’Académie Beit al Hikma, de l’ambassadrice de France, du directeur de l’IIC de Tunis et du président de l’Université de la Manouba.

Des allocutions seront prononcées par les auteurs et Pr. à l’Université de la Manouba, Kamel Gaha, Pr. émérite, membre de l’Académie Beit al Hikma, et Alfonso Campisi, Pr. en Philologie Romane et Italienne et président de la Chaire de Langue et Culture Siciliennes.

Né à Trapani en Italie, Campisi est un philologue et méditerranéiste, spécialiste de langue et de culture siciliennes, qui s’intéresse à la Sicile, à la Méditerranée, au Maghreb et notamment à la Tunisie et au dialogue entre cultures et civilisations.

Trois sessions et des interventions dans le cadre des Chaires Alfonso Campisi, Cyrine ben Amor et Mariem Douib à l’Université de la Manouba sont au programme du colloque.

La première séance sera consacrée aux thématiques suivantes : « La francophonie à l’épreuve de la littérature pluriculturelle au Maghreb » (Falviano pisanelli), « Palais Disca : une saga captivante sur l’émigration sicilienne en Tunisie (Jean Louis Amiel) et « De Tunisie en France : itinéraire d’une famille sicilienne » (jean Bevinetto).

« Le parfum envoûtant du jasmin » (Flavian Errera), « « les editions arabesques et les Siciliens de Tunisie » (Moncef Chebbi), « scalesi : les soliloques tératologiques ? » (Manoubia ben Ghedahem) et « Terres promises. De Flavignana à Tunis » (Alfonso Campisi) sont au cœur de la deuxième séance.

La troisième séance prévue l’après-midi, prévoit des communications sur : « 100 ans en Tunisie : un passé récomposé » (Marie Giaramidaro), « migrations italiennes en Tunisie : histoire des Montelatici au début du XIXème siècle » (Rosamaria Maggio), « Rayan ben Abdallah, : un inspecteur en Tunisie, entre fiction et réalité » (Giorgia Gritti) et « Migrance et insularité dans les écrits d’Alfonso Campisi » (Bassem Aloui).

L’IIC présente un colloque qui offrira une plateforme d’échange sur les thématiques de la double appartenance et du lien culturel entre les deux rives de la Méditerranée. Les auteurs invités y présenteront leurs publications et participeront à des discussions enrichissantes autour de leurs expériences littéraires et identitaires.