Le Vieux port de Bizerte accueille la 1ère édition du “Quai des accents francophones Tunisie 2021” qui aura lieu le 16 octobre 2021.

Dans ce cadre sera présenté le concert littéraire “Lectures croisées autour de la mer” produit par l’Alliance française de Bizerte.

Le 16 octobre de 17h à 18h sur le quai du Vieux port, le public aura rendez-vous avec un voyage artistique mettant en symbiose poésie et musique et traitant des questions de la quête humaine, du voyage et de la mer.

Les textes arabes écrits par le poète Nabil Ben Salah ancrent du dialogue harmonieux avec les textes poétiques de Charles Baudelaire et d’Alfred de Musset lus par Karima Ferjani sous l’enveloppe musicale improvisée de Ghassen Bel Haj Amor.

“Lectures croisées autour de la mer” revisite plusieurs textes poétiques brisant les limites de la langue, du contexte historique et du style pour créer une harmonie à la fois contemporaine et nostalgique flottant comme l’écume des mers entre langues, style et mode d’expression.

Les textes de références en arabe sont du poète Nabil Ben Salah. (poète, écrivain et professeur de littérature arabe). Les textes en langue française sont du poète français Charles Baudelaire et du poète, dramaturge et écrivain français Alfred de Musset.

La lecture poétique et expressive est partagée par Nabil Ben Salah et Karima Ferjani (professeur de français).

L’accompagnement musical est une performance du musicien Ghassen Bel Haj Amor (musicien et compositeur) sous le rythme du Luth (Aoud) et de guitare acoustique.

Pour rappel, les Alliances Françaises de Bizerte, Gafsa, Kairouan et Tunis organisent conjointement la première édition du “Quai des Accents Francophones” en partenariat avec la Fondation Alliances Françaises. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’initiative ” Soutenir la jeunesse en Méditerranée ” lancée par le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères, avec l’appui de l’ONG monégasque, ILLIS – initiatives pour le développement.

A partir de la mi-octobre, et pendant plus d’un mois, (du 15 octobre au 13 décembre 2021), conférences, films, ateliers artistiques, ateliers d’entreprenariat, concerts, expositions rythmeront l’événement.

De Bizerte à Gafsa en passant par Tunis et Kairouan, ces journées proposeront une mosaïque de la culture francophone et favoriseront un dialogue entre les deux rives de la méditerranée au service de la culture, de l’éducation et de l’insertion professionnelle.

Cet événement réunira des artistes francophones, des partenaires, des parties prenantes associées, ainsi que les acteurs locaux et internationaux dans les domaines de la culture, de la formation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat.