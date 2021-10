Les Alliances Françaises de Bizerte, Gafsa, Kairouan et Tunis organisent conjointement la première édition du “Quai des Accents Francophones” en partenariat avec la Fondation Alliances Françaises. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’initiative ” Soutenir la jeunesse en Méditerranée ” lancée par le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères, avec l’appui de l’ONG monégasque, ILLIS – initiatives pour le développement.

Le Quai des accents francophones est un festival qui ouvre la route vers le sommet de la Francophonie, prévu à Djerba en novembre 2021.

A partir de la mi-octobre, et pendant plus d’un mois, (du 15 octobre au 13 décembre 2021), conférences, films, ateliers artistiques, ateliers d’entreprenariat, concerts, expositions rythmeront l’événement. De Bizerte à Gafsa en passant par Tunis et Kairouan, ces journées proposeront une mosaïque de la culture francophone et favoriseront un dialogue entre les deux rives de la méditerranée au service de la culture, de l’éducation et de l’insertion professionnelle.

Cet événement réunira des artistes francophones, des partenaires, des parties prenantes associées, ainsi que les acteurs locaux et internationaux dans les domaines de la culture, de la formation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

Quai des accents francophones : calendrier des activités

Octobre

Tunis 15 octobre : Le quai des métiers de la Marsa

Bizerte 16 octobre : Le quai des accents Francophones sur le vieux port

Entrepreneuriat pour tous

Vivre sur un quai

Face à Face, Speak-dating

Technique sur le dialogue social et la formation continue en entreprise

Rencontres d’artisans

Exposition, économie sociale et solidaire

Les couleurs de la Francophonie ” Arts croisés autour de la mer ”

Cinéma francophone sur le quai

Livrez-vous !

Spectacle : Lectures croisées autour de la mer” ÊÞÇÑÄ ”

Tunis 18 octobre : Le quai des métiers de Bab El Khadhra

Gafsa 22-24 octobre : Formation à l’entreprenariat culturel

Bizerte 23 octobre : Entreprise, mode d’emploi

Tunis 27 octobre : Je parle Tunisien 3.0

Gafsa 29-31 octobre : Formation à l’entreprenariat culturel

Bizerte 30 octobre : CulturTeck : Innover et entreprendre dans un monde numérique

Kairouan 30 et 31 octobre : El Festival El Quai’rawanais : célébrez la francophonie !

Novembre

Gafsa 4-7 novembre : Les Journées AFG (villégiature linguistique)

Tunis 8 novembre : Les champions de la francophonie

Tunis 11 novembre : Oreille sur l’accent

Kairouan 12-14 novembre : Les Q-Labs francophones : un outil de professionnalisation

vers l’entreprenariat culturel

Kairouan 13 novembre : Une rencontre – débat ” les opportunités d’investissements dans le secteur culturel et la promotion de l’insertion professionnelle des jeunes dans les métiers de l’art et de la culture ” / dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat

Décembre

Tunis 12-13 décembre : Forma Cinéma