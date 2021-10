La société italienne ” MICLA “, spécialisée dans l’ingénierie et design industriel pour les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, aérospatial et naval, vient de créer une unité de production en Tunisie.

La société débutera ses activités en Tunisie avec une dizaine d’ingénieurs, mais l’objectif est d’atteindre les 50 ingénieurs à moyen terme, selon le DG de la FIPA, bdelbasset Ghanmi.

” Le choix de s’implanter en Tunisie était évident et largement justifié par la qualité de la formation académique des ingénieurs tunisiens et leur grande aptitude à s’adapter aux conditions de travail à l’international “, ont déclaré les responsables de la société lors d’une rencontre organisée à la FIPA-Tunisia, dont le directeur exécutive (CEO) ” Micla Engineering & Design “, Claudio Milan, et le responsable du développement des affaires, Massimiliano Mottino, accompagnés par Adel Karoui, consultant et résident tunisien en Italie.

Micla Engineering & Design est une société italienne créée en 2005. Elle emploie plus de 300 ingénieurs dans 3 unités en Italie, en Allemagne et au Brésil.