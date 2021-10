La première des manifestations parallèles inscrites au programme du MEDIBAT 2021, c’est le « Forum de l’entrepreneuriat », lequel s’est tenu le 6 octobre, jour du démarrage de la manifestation).

Ayant pour thème central « La franchise, levier du développement du secteur du bâtiment », ce forum a été marqué par la présence d’une pléiade d’experts, universitaires, chercheurs et de professionnels. Plusieurs interventions ont été présentées à cette occasion autour de thématiques et problématiques se rapportant, entre autres, aux outils et mécanismes de formation et de coaching offerts pour les promoteurs dans le secteur du bâtiment et au contexte tunisien de la franchise dans le secteur du bâtiment.

Une séance de présentation de franchiseurs dans le secteur du bâtiment a eu lieu, lors du Forum, qui a également connu des ateliers et des rencontres B2B entre franchiseurs et futurs franchisés.

Le bilan de ce forum est édifiant : 357 participants (dont la plupart des jeunes promoteurs, des étudiants, des hommes d’affaires et des détenteurs d’enseignes de franchise) venus des gouvernorats de Tunis, Sfax, Bizerte, Sidi Bouzid, Gafsa, Médenine, Sousse, Mahdia, Kébili, Nabeul et Le Kef.

De même, 423 contacts de partenariat B2B entre franchiseurs, franchisés, représentants de structures d’appui (dont le Prêt d’honneur, le Fonds Tamwili, la BTS et Baobab) ont eu lieu.

A souligner que le forum a été marqué par une participation étrangère de la Chambre de commerce de Tripoli (Libye), du ministère de l’Equipement du Congo, de l’ambassade du Venezuela, en plus de la GIZ (Allemagne).

Par ailleurs, des institutions et des réseaux d’affaires prestigieux seront, également, représentés à la 16ème édition de MEDIBAT à travers la présence de premiers responsables ou de délégations. Parmi ces structures, figurent la CPCCAF (Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones), la Chambre de commerce arabo-asiatique (AACC) et le réseau d’affaires Africalink qui lancera officiellement le Comité Africalink Tunisie à l’occasion du Salon. Cette communauté compte déjà 165 membres et s’emploie à développer les échanges entre les entrepreneurs africains et européens.