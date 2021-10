Les derniers préparatifs pour l’organisation de la 36ème édition de la foire internationale du livre de Tunis (FILT) prévue du 12 au 21 novembre 2022 ont été au centre d’une séance de travail présidée par le ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar, lundi 4 courant

Dans ce sens, Mabrouk Manai, directeur de l’édition 2021 de la FILT – reportée à deux reprises à cause de la pandémie de la Covid-19 -, a présenté les grandes lignes du programme et donné un aperçu de la programmation culturelle composée d’une série de conférences scientifiques et de débats et de cercles de discussions sur les problématiques d’édition et de diffusion. Les débats seront axés également sur l’importance du livre et sa relation avec les autres expressions créatives.

Des hommages seront rendus à plusieurs créateurs dans plusieurs disciplines littéraires en signe de reconnaissance à leurs apports dans la scène culturelle et intellectuelle.

Par ailleurs, il a mentionné les spécificités de cette édition qui sera marquée par le renforcement de la participation des délégations régionales des affaires culturelles et des bibliothèques publiques dans toutes les régions et ce à travers l’organisation d’excursions en faveur des enfants et des jeunes et ce en collaboration avec le ministère de l’éducation et les différents structures concernées dans le but de leur permettre de suivre les différentes activités de la foire et d’encourager de la sorte la lecture.

L’un des grands axes de la programmation, a-t-il ajouté sera consacré à la célébration notamment des 50èmes anniversaires de la création de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso) ainsi que de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Le ministre des affaires culturelles par intérim a souligné la disposition de son département à offrir tous les moyens nécessaires pour faire réussir cette édition tout en appelant à veiller à bien respecter le protocole sanitaire et ce en coordination avec le ministère de la Santé et les structures concernées.