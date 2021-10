Quelque 2000 personnes ont visité vendredi le stand tunisien aménagé dans le salon ” EXPO Dubaï 2020 “. Selon Mohamed Ikbal Khaldi, délégué général adjoint de la participation tunisienne à cette manifestation, la Tunisie participe du 1er octobre 2021, sur une période de six mois au salon ” EXPO-Dubaï ” premier du genre s’étalant sur une superficie de 500 ha, avec la participation de 134 délégations de 95 nationalités venant de tous les quatre coins du monde.

Le stand tunisien s’étend sur une superficie équipée de 436 mètres carrés au rez-de-chaussée et 381 mètres carrés au premier étage, qui s’inscrit dans l’espace de l’axe secondaire ” opportunités ” qui met ex exergue les capacités des individus et des sociétés pour être un élément fondamental dans l’édification d’un meilleur avenir.

Le Salon vise dans cette édition à raviver les efforts collectifs pour valoriser les forces des peuples et des sociétés.

Selon Khaldi, le pavillon tunisien renferme 4 espaces ; un espace d’accueil réservé pour l’exploration des sites touristiques, historiques et civilisationnel, un deuxième pour le tournage d’un court film à multiple dimensions en utilisant des techniques technologiques développées mettant en valeur des époques historiques et des sites monumentaux ainsi que des grandes personnalités de l’histoire de la Tunisie, alors que le troisième espace a été consacré à l’exposition des expériences et des projets réalisés par des start-up et des PME dans les domaines de la culture, du tourisme, des technologies et de l’innovation tandis que le quatrième espace, il a été réservé au commerce, comme étant un marché pour vendre des produits locaux innovants.

Le responsable a fait observer que les organisateurs de cette manifestation ont programmé la célébration de la journée nationale de la Tunisie au cours de cette édition le 4 janvier 2022, pour faire connaitre davantage les spécificités de ce pays à travers des protocoles présidés par des personnalités à haut niveau.

La délégation tunisienne prendra part à la rencontre des affaires Tuniso- Emiraties prévue le 5 janvier 2022, qui représente une opportunité pour renforcer le partenariat économique et commerciale entre les deux pays, en vue d’accentuer la diplomatie économique tunisienne.

Le programme des manifestations s’étalant sur six mois prévoit des activités culturelles et touristiques et des spectacles musicaux ainsi que la présentation de pièces de théâtre, la projection de films et des workshops de chorégraphie.