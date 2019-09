La Tunisie vient d’être sélectionnée parmi 24 pays ayant présenté des projets dans le cadre du programme mondial des meilleures pratiques d’Expo 2020, “Solutions pour un impact durable”, a indiqué vendredi le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Ainsi, la Tunisie sera représentée à travers le projet “l’engagement des jeunes pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable” qui sera présenté lors de l’exposition universelle “Expo Dubai 2020” qui se déroulera à Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.

A cette occasion, un pavillon national de 400 m² sera aménagé pour abriter les participations tunisiennes à ce rendez-vous incontournable.

Le thème de cette participation sera baptisé “Créativité de la jeunesse, un investissement pour le futur” (Inspiring Youth, Promising Future), dans la mesure où “elle sera focalisée sur la créativité de la jeunesse pour un futur prometteur qui se veut un appel et un message d’espoir aux jeunes et entrepreneurs pour la contribution au développement et progrès de leurs pays”.

“Solutions pour un impact durable” est une plateforme mondiale qui vise à améliorer la visibilité des meilleures pratiques et à rassembler les parties prenantes afin de définir des actions pour de meilleurs résultats, auprès de 25 millions de visiteurs.

Elle est dédiée à présenter des projets qui ont apporté des solutions tangibles aux plus grands défis du monde.

Plus concrètement, ce concours s’adresse aux meneurs de projets innovants liés à l’un ou plusieurs des cinq thèmes prioritaires de développement, abordant au moins un thème transversal et un catalyseur de développement.

Les projets sélectionnés incluent des approches novatrices émanant de particuliers, de communautés, d’universités, d’entreprises, d’organisations internationales et de gouvernements, seront présentés aux millions de visiteurs attendus à l’Expo.

Organisée tous les 5 ans, l’Exposition Universelle ” Dubai 2020 ” regroupera plus de 200 pays et organisations internationales sur un espace d’exposition global de plus de 438 hectares.

Pour rappel, la Tunisie participe d’une façon régulière à ces expositions universelles. Elle a été présente depuis la toute première exposition universelle qui s’est déroulée à Londres en 1851.

La dernière participation tunisienne en date est celle organisée à Milan en 2015 sur le thème ” Nourrir la Planète : Energie pour la vie “, laquelle a réuni plus de 20 millions de visiteurs.