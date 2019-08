Le programme ” Rechercher des histoires inédites ” (Seeking Out Untold Stories) vient de lancer un appel à candidatures pour des projets du monde entier qui contribuent aux Objectifs de développement durable (ODD), a annoncé le CEPEX sur son site.

Les domaines ciblés sont les habitats résilients (résilience et adaptation au climat / réduction des risques de catastrophe), les moyens de subsistance et développement des entreprises (technologie pour le bien) et la prestation de services inclusifs et durables (transports, développement rural, gestion de l’eau et inclusion financière).

Les candidatures à ce programme peuvent émaner de gouvernements, d’entreprises, d’organisations internationales, d’entreprises sociales, d’ONG, du monde universitaire, de groupes communautaires et de la société civile.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 30 septembre 2019.

Les projets retenus seront présentés à l’Exposition universelle “Expo 2020″ qui se déroulera à Dubaï aux Emirats arabes unis du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021.

Organisée sur le thème ” Connecter les esprits, construire le futur”, cette exposition devrait accueillir, durant 173 jours, plus de 190 pays participants et des millions de visiteurs du monde entier.

La Tunisie a officiellement confirmé, en juin 2019, sa participation à l’exposition universelle “Dubaï Expo 2020“.

Dans ce cadre, le commissariat général de Tunisie a formé une commission de réflexion regroupant des représentants de la société civile pour étudier et suivre le contenu et les volets de la participation tunisienne à ce rendez-vous.

La participation de la Tunisie à ce genre de rencontres internationales lui permettra de renforcer sa présence économique, culturelle et touristique à l’étranger et de promouvoir son image en tant que destination économique et touristique offrant de nombreux privilèges.

Il est à noter que la Tunisie participe régulièrement à cette exposition, depuis les premières éditions organisées à Paris en 1855 et 1867. Sa dernière participation à ce rendez-vous remonte à 2015 à Milan (Italie).

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent consulter le site : https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/best-practice-programme?fbclid=IwAR1-kSoRrxFk391c-ursNf4cIIIAyvPJD4_0Iwg7WzmhmO7gtezB6P3Wa8A