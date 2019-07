La Tunisie sera présente, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, à l’Exposition Universelle “Dubaï 2020”, qui sera organisée à Dubaï, aux Emirats arabes unis (EAU) sur le thème “Connecter les esprits, construire le futur”.

Un pavillon national de 400 m² sera aménagé à cette occasion, pour abriter les participants tunisiens à ce rendez-vous incontournable.

Selon un communiqué du Cepex, publié vendredi 12 juillet, le thème de cette participation sera baptisé “Créativité de la jeunesse, un investissement pour le futur” (Inspiring Youth, Promising Future), dans la mesure où ” elle sera focalisée sur la créativité de la jeunesse pour un futur prometteur qui se veut un appel et un message d’espoir aux jeunes et entrepreneurs pour la contribution au développement et progrès de leurs pays “.

Pour illustrer cette thématique, la Tunisie a choisi d’intégrer le village Opportunité au sein de l’exposition universelle Expo Dubai 2020 ; le pavillon de la Tunisie offrira aux visiteurs une expérience mémorable à travers la présentation de projets innovants réalisés par de jeunes créateurs tunisiens pouvant apporter des solutions à des problèmes structurels rencontrés par certaines nations.

“Ces projets seront exposés sur une toile de fond artistique relatant la richesse des 3 000 ans d’histoire de la Tunisie à travers la présentation de grandes œuvres ayant marqué le patrimoine universel de l’humanité ainsi que les grands chantiers futurs à réaliser visant à faire de la Tunisie un pays moderne et avancé”, peut-on lire dans le communiqué du Cepex.

A la fin du parcours, les visiteurs pourront apprécier, déguster et commander des plats typiques qui témoignent d’un savoir-faire et d’une cuisine ancestrale reflétant des héritages culturels variés.

Organisée tous les 5 ans, l’Exposition Universelle “Dubai 2020″ regroupera plus de 200 pays et organisations internationales sur un espace d’exposition global de plus de 438 hectares, ce qui témoigne du fort attachement de tous les pays du monde à ce rendez-vous à la fois culturel, économique, social, et touristique.

Pour rappel, la Tunisie participe d’une façon régulière à ces expositions universelles. Elle a été présente depuis la toute première exposition universelle qui s’est déroulée à Londres en 1851. La dernière participation tunisienne en date est celle organisée à Milan en 2015 sur le thème ” Nourrir la Planète : Energie pour la vie “, laquelle a réuni plus de 20 millions de visiteurs.