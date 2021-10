« Lutter contre la désinformation sur les produits à risque réduit et créer un nouveau cadre réglementaire fondé sur des preuves scientifiques visent à encourager les fumeurs à passer des cigarettes traditionnelles à des alternatives moins nocifs et sans combustion ». C’est l’appel lancé par les experts du secteur du tabac qui se sont réunis à l’occasion du “Global Tobacco & Nicotine Forum 2021”, du 21 au 23 septembre 2021 à Londres.

Le GTNF est un rendez-vous annuel visant à débattre des stratégies mondiales à entreprendre à moyen terme en matière de politiques anti-tabagisme. Cette année, les discussions ont porté sur l’état de «santé» de l’industrie du tabac et des produits nicotiques, prise entre ceux qui prônent des alternatives moins nocives et l’attitude conservatrice et rigoureuse de ceux qui considèrent ces alternatives comme une partie du problème et non comme une solution possible.

M. Matt Ridley, auteur et membre de la Chambre des Lords a déclaré que « la Grande-Bretagne a le taux de tabagisme par habitant le plus bas de tous les pays du G7, grâce aux produits à risque réduit et à l’approche du gouvernement Cameron, qui consiste à assouplir la réglementation ». Il a ajouté : « l’Organisation mondiale de la santé, qui continue d’adopter une approche inutilement hostile à l’égard de l’industrie du tabac, est en grande partie responsable du fait que les gouvernements ne progressent pas vers une réduction des risques pour les fumeurs».

Mirta Molinari, consultante en santé publique auprès de la Fondation pour un monde sans tabac, a indiqué que les pays désireux de lutter contre le tabagisme devraient concentrer leur énergie sur la promotion d’instruments à risques réduits tels que les vaporisateurs, qui sont 95 % moins nocifs que les cigarettes classiques et qui empêcheront également qu’ils ne soient poussés vers le marché noir. « Il doit y avoir un équilibre entre les besoins locaux et entre les différents produits qui sont basés sur des données scientifiques probantes, ce qui permet à ces personnes de choisir des produits qui produisent moins de dommages ; sinon, nous les ferions revenir au tabagisme ou aller sur le marché noir ».

Konstantinos Farsalinos, chercheur au centre de chirurgie cardiaque Onassis en Grèce, a déclaré que l’un des défis consiste à définir et à traiter les fumeurs, car ils sont souvent considérés comme malades alors qu’aucun d’entre eux ne s’est mis dans cette situation. « Dans la plupart des cas, les fumeurs ne pensent pas qu’ils ont une maladie ou ne veulent pas être traités comme s’ils en avaient une, mais si nous leur donnons des informations exactes sur les cigarettes et les informons sur les produits à risque réduit, la plupart changeront ou arrêteront de fumer ».

Dans son intervention, Madame Gizelle Baker, directrice de l’engagement scientifique chez Philip Morris International a affirmé que « Pour que la science puisse conduire les politiques publiques, il est impératif de faire face à la désinformation relative à la perception des risques liés au tabagisme par les citoyens ». Une étude récente de PMI a montré que 91 % des fumeurs qui sont passés à ces mêmes produits ont indiqué que des informations spécifiques sur les meilleures alternatives et la manière dont elles diffèrent des cigarettes ont été un facteur crucial dans leur décision de passer à ces produits.