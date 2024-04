L’appel à projets pour la réalisation d’une œuvre d’avertissement schématisé de lutte anti-tabac a été prolongé au 15 mai prochain.

Lancé le 15 février dernier par le ministère de la santé, en collaboration avec les ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’éducation, de la famille, de la femme, de l’enfance, des personnes âgées, de la jeunesse et des sports, et en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé en Tunisie et l’Alliance Tunisienne contre le Tabac, ce concours est organisé sous le thème “Le Tabac : ça fait des dégâts”.

Il vise à encourager les jeunes talents tunisiens à créer des images à apposer sur les paquets de cigarettes et autres produits, afin de sensibiliser les divers publics concernés contre le tabagisme et ses dangers.

Les participants doivent soumettre des visuels innovants sur les thèmes suivants : risques pour la santé, impact financier du tabagisme, risques liés au tabagisme passif, risques aux tiers (enfants/fœtus, etc.), risques liés à l’addiction et à la dépendance…

Chaque visuel doit être accompagné d’un message d’avertissement (slogan) en arabe et/ou en français, présenté dans les informations de l’e-mail.

Les participants peuvent soumettre plusieurs propositions par envois séparés.

Un comité composé d’experts dans le domaine de la santé, du graphisme et de la communication sera chargé de l’évaluation, ou bien l’évaluation scientifique et artistique des soumissions sera confiée à un comité pluridisciplinaire.

Les 10 meilleurs visuels, en lien avec les thèmes, recevront des certificats et des trophées de reconnaissance.

Les visuels sélectionnés seront publiés et utilisés sur divers supports imprimables, ainsi que sur les paquets de cigarettes lors des campagnes de sensibilisation.

La soumission des candidatures se fait par E-mail à l’adresse électronique dssb.dssb@rns.tn