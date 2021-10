Entrée gratuite au Dubai Frame et offres exclusives dans plus de 450 établissements à Dubaï et aux Émirats arabes unis, sur présentation de la carte d’embarquement Emirates.

Des forfaits hôteliers attractifs à Dubaï pour les voyageurs à la recherche d’expériences à la plage, en ville ou dans le désert

Tests PCR gratuits pour les visiteurs de l’Expo 2020 à leur arrivée à Dubaï, pour ceux qui en ont besoin.

Tout au long des six mois de l’“Expo 2020 de Dubaï“, Emirates dévoile encore plus d’offres pour tous les Tunisiens arrivant ou faisant escale à Dubaï.

Sur simple présentation de leur carte d’embarquement, les clients d’Emirates peuvent bénéficier d’un accès gratuit au Dubai Frame, l’une des attractions emblématiques de la ville offrant une vue panoramique du vieux et du nouveau Dubaï. En outre, la carte d’embarquement Emirates permet aux clients de bénéficier de réductions et d’avantages intéressants dans plus de 500 magasins, restaurants et attractions de loisirs à Dubaï et dans les EAU.

Les détails des offres sont disponibles sur www.emirates.com/myemiratespass.

Les clients d’Emirates qui arrivent ou sont en phase de correspondance à Dubaï peuvent facilement ajouter un séjour à l’hôtel pour explorer l’une des villes les plus dynamiques du monde. Emirates propose à ses clients une large gamme de séjours en hôtel et en appartement avec plus de 100 choix d’hébergement. Cela comprend l’enregistrement exclusif 24 heures sur 24, le petit-déjeuner gratuit, des tarifs spéciaux pour les excursions…

Que vous exploriez Dubaï en solo ou en famille, que vous recherchiez une escapade en ville, une escapade à la plage ou une expérience unique dans le désert, il y a quelque chose à Dubaï pour tous les budgets. Dubaï est l’endroit où il faut être cet hiver. En plus d’un calendrier passionnant d’événements culturels et sportifs de classe mondiale, Dubaï accueillera le monde pour l’Expo 2020 entre octobre 2021 et mars 2022. En tant que premier partenaire et compagnie aérienne officielle de l’Expo 2020 de Dubaï, Emirates a hâte d’amener les visiteurs à l’événement grâce à son réseau de lignes qui relie plus de 120 destinations à Dubaï.

Les visiteurs de l’Expo 2020 âgés de plus de 18 ans doivent être entièrement vaccinés contre le COVID-19, et les visiteurs non vaccinés doivent détenir un test PCR négatif effectué dans les 72 heures. Pour plus d’informations : https://www.expo2020dubai.com/en/news/safety-and-responsibility-measures

Emirates offre aux visiteurs de l’Expo 2020 un test PCR gratuit à leur arrivée à Dubaï. Les clients n’ont qu’à présenter leur laissez-passer pour l’Expo 2020 pour bénéficier d’un test gratuit dans une salle de test spécialement aménagée dans le hall des arrivées du terminal 3 de l’aéroport de Dubaï. Un test PCR gratuit est également disponible dans une installation située à côté du site de l’Expo 2020.

Les promotions spéciales actuelles d’Emirates incluent :

Pass gratuit Emirates Expo Day : Les clients d’Emirates visitant et voyageant à Dubaï à tout moment pendant le méga-événement Expo 2020 tant attendu, pourront recevoir un Emirates Expo Day Pass gratuit pour tout billet d’avion réservé auprès de la compagnie aérienne. Pour plus d’informations sur cette promotion, veuillez consulter le site https://www.emirates.com/tn/french/discover-dubai/expo-2020/expo-claim-ticket/

Gagnez un mile par minute à Dubaï: Les clients d’Emirates peuvent gagner 1 Mile Skywards pour chaque minute passée à Dubaï entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022. Les membres actuels et les nouveaux membres du programme Emirates Skywards qui s’inscrivent au programme avant le 31 mars 2022 peuvent profiter de l’offre sur Emirates.com et gagner jusqu’à 5 000 Miles. L’offre s’applique à tous les billets d’avion Emirates achetés entre le 1er août 2021 et le 31 mars 2022, pour voyager pendant l’Expo 2020 de Dubaï. Les vols commercialisés par Emirates et opérés par flydubai avec un numéro de vol Emirates (EK) sont également inclus dans l’offre.

Avec la réouverture des frontières internationales et l’assouplissement des restrictions de voyage, Emirates a repris ses services de transport de passagers vers plus de 120 destinations et assure actuellement 4 vols hebdomadaires de passagers entre la Tunisie et Dubaï.

Explorez Dubaï avec Emirates Holidays et Dubai Experience

Dubaï a ré-ouvert en toute sécurité pour les visiteurs internationaux d’affaires et de loisirs en juillet 2020, et elle reste l’une des destinations de vacances les plus populaires au monde. Des plages baignées de soleil et des activités patrimoniales à l’hospitalité et aux installations de loisirs de classe mondiale, Dubaï offre une variété d’expériences de classe mondiale. C’est l’une des premières villes au monde à avoir obtenu le label “Safe Travels” du Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC), qui reconnaît les mesures complètes et efficaces prises par Dubaï pour garantir la santé et la sécurité de ses visiteurs. Les clients peuvent réserver leurs vacances à Dubaï, y compris les forfaits sur le thème de l’Expo, auprès d’Emirates Holidays ou créer leur propre itinéraire avec Dubai Experience.

Voyager avec Emirates

Santé et bien-être : La santé et le bien-être de ses passagers étant une priorité absolue, Emirates a mis en place un ensemble complet de mesures de sécurité à chaque étape du voyage de ses clients. La compagnie aérienne a également introduit récemment la technologie sans contact et renforcé ses capacités de vérification numérique pour offrir à ses clients encore plus d’opportunités d’utiliser le Travel Pass IATA cet été.

Assurance voyage : Emirates continue de mener le secteur avec des produits et services innovants qui répondent aux besoins des voyageurs dans une période dynamique. La compagnie aérienne a poussé plus loin ses initiatives en matière d’assistance à la clientèle en proposant des politiques de réservation encore plus généreuses et flexibles, une extension de sa couverture d’assurance multirisque et en aidant ses clients fidèles à conserver leurs miles et leur statut.

Les clients sont invités à vérifier les dernières restrictions gouvernementales en matière de voyage dans leur pays d’origine et à s’assurer qu’ils répondent aux exigences de leur destination finale.

Pour plus d’informations sur les conditions d’entrée des visiteurs internationaux à Dubaï, consultez le site https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/