Le président de la République, Kais Saied, a reçu, jeudi 30 septembre, au Palais de Carthage, l’ambassadeur de la Confédération suisse à Tunis, Etienne Thévoz, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le chef de l’Etat tunisien a salué les relations solides entre Tunis et Berne, mettant l’accent sur les valeurs démocratiques, des droits de l’homme et des libertés que partagent les deux pays, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de poursuivre la coopération entre la Tunisie et la Suisse, notamment dans les domaines économiques et sociaux et concernant le dossier de récupération des fonds détournés.

De son côté, le diplomate suisse a affirmé le soutien de son pays à la Tunisie et sa disposition à renforcer les relations de coopération et les échanges entre les deux pays.