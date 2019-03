Une convention de partenariat sur les services de promotion des exportations a été signée, mercredi, à Tunis, entre le Centre de promotion des Exportations (CEPEX) et la fondation “’Swiss contact”, organisme chargé de l’exécution du Programme Suisse de Promotion des Importations “SIPPO”.

L’objectif de cet accord, signée par le PDG du CEPEX, Mohamed Lassaad Laabidi et le directeur de “Swiss Contact Tunisie”, Yves Mathijs, est de “faire progresser les services de promotion des exportations du CEPEX au profit des entreprises prêtes à exporter et permettre à ces entreprises un meilleur accès aux marchés cibles suisses, européens et autres marchés importants”, d’après le CEPEX.

En vertu de cet accord, le CEPEX s’engage à mobiliser les ressources humaines nécessaires pour assurer la mise en œuvre des activités convenues avec SIPPO. De son côté, le programme suisse “SIPPO”, s’engage à transférer son savoir-faire et ses connaissances au centre tunisien pour renforcer ses compétences en matière de promotion des exportations, l’ultime but étant de “fournir des services à valeur ajoutée à ses membres et entreprises”.