Un accord tuniso-suisse en matière de la sécurité sociale, visant à fournir une couverture sociale adéquate au profit des tunisiens résidents en Suisse et à leurs familles à travers le transfert des pensions, a été signé, lundi à Tunis.

Cet accord qui a été signé par le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi et le chef du département fédéral de l’Intérieur en Suisse, Alain Berset, cible les salariés et non salariés dans les secteurs public et privé et les réfugiés.

Le ministre des affaires sociales, a souligné, à cette occasion, que cet accord s’inscrit dans le cadre d’une approche visant le renforcement des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale conclus entre la Tunisie et les pays d’accueil afin de protéger les droits des travailleurs migrants et la garantie d’une couverture sociale adéquate.

La Tunisie a signé 17 accords internationaux de sécurité sociale avec les pays d’accueil des Tunisiens à l’étranger, portant le taux de couverture sociale des Tunisiens à l’étranger à 90%, dépassant ainsi le taux national.

De son côté, Alain Berset a précisé qu’un nombre variant entre 7 à 16.000 Tunisiens résidents en Suisse bénéficieront de cet accord qui permettra de renforcer la coopération entre les deux pays, les relations socio-économiques et la coordination entre les systèmes sociaux des deux pays.

A l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, lundi au palais du gouvernement à la Kasbah, il a qualifié les relations tuniso-suisse d’excellentes, précisant que sa visite en Tunisie permettra d’’impulser les échanges et le partenariat entre les deux pays.