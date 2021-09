Dans une récente communication intitulée «Les déterminants d’un nouveau modèle de développement», Faouzi Abderrahmane, ancien ministre Formation professionnelle et de l’Emploi et cofondateur du parti ultralibéral Afek Tounes, suggère de mettre au point, à moyen terme, deux modèles de développement, l’un pour l’est et l’autre pour l’ouest du pays.

Il justifie cette approche par le déséquilibre manifeste entre le littoral et l’arrière-pays. Les deux modèles devant être menés et conduits, selon lui, par les trois secteurs – public, privé et tiers secteur (économie sociale et solidaire).

Globalement, l’ancien ministre propose cinq grandes réformes qu’il qualifie de “révolutionnaires“.

– La formalisation de l’économie du pays et la création, à cette fin, d’une agence spécialisée dans la restructuration du secteur informel.

– La restructuration du secteur agricole avec comme ultime objectif la réalisation de l’autosuffisance alimentaire.

– La révision de l’aménagement territorial et urbain à travers la réactivation des districts économiques spécialisés et la création de trois nouvelles villes de 200 mille habitants.

– La réforme de l’éducation et l’adaptation aux nouveaux métiers.

– L’eau et l’énergie : il recommande la mise au point d’une stratégie sur 50 ans pour la migration vers le transport électrique.

ABS