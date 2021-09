La Tunisie connaît depuis plus de vingt ans une pénurie en eau qui devient de plus en grave. Avec 460 m3 par habitant et par an, la Tunisie est sous le seuil de la pauvreté hydrique (<1000 m3/habitant/an). Cette situation menace les exploitations agricoles en termes de quantité et de qualité avec des risques accrus de disparition de certaines cultures et une baisse des revenus des agriculteurs.

Face à cette menace, le projet Efficacité et Valorisation des Eaux d’irrigation (EVE), à travers des actions pilotes en Sicile et en Tunisie, géré par l’Institut pour la coopération universitaire, se présente comme un projet de coopération transfrontalière financé par l’Union européenne dans le cadre du programme IEV CT Italie Tunisie 2014-2020 ; ce dernier vise à proposer des solutions technologiques innovantes en matière de valorisation des eaux non conventionnelles “ENC“ (saumâtres et eaux usées traitées) pour l’irrigation et à renforcer les compétences techniques des différents parties prenantes dans le secteur agricole.

Le projet EVE est implémenté dans deux régions : la ville de Alcamo en Sicile (Italie) et le gouvernorat de Nabeul (Tunisie).

Les solutions proposées consistent en des systèmes de filtration à membranes des ENC par nanofiltration et par ultrafiltration, des systèmes de pilotage de l’irrigation basés sur les technologies de l’information, les données météorologiques et les sondes pour détecter humidité relative. Ces solutions seront implantées afin d’irriguer une superficie de 26,5 ha et plus de 120 agriculteurs seront formées à ces technologies.

En outre, le projet élabore un programme de renforcement des capacités du personnel technique des parties prenantes dans le domaine d’agriculture (40 techniciens) pour promouvoir une connaissance approfondie des solutions proposées et il vise à la mise en place d’un nouveau modèle d’assistance technique.

Le consortium du projet regroupe l’Institut pour la Coopération Universitaire (ICU), Bénéficiaire Principal, la Ville de Alcamo (VdA), partenaire N°1 et la Société de Gestion des Technopoles de Borj-Cédria (SGTBC), partenaire N°2. En plus de trois partenaires associés, le Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul (CRDA), le Département Régional de l’Agriculture, du Développement Rurale et de la Pêche méditerranéenne (ASSAGRI) et la société IRRITEC S.p.a.

Le projet EVE est lancé depuis août 2020 et il s’étalera sur une période de 30 mois.

Le budget total du projet s’élève à plus de 1 million d’euros, dont 951 781 euros de contribution de l’Union européenne (90% du budget du projet)

Dans ce cadre, l’Institut pour la Coopération Universitaire en collaboration avec ses deux partenaires la Ville de Alcamo et la Société de Gestion des Technopoles de Borj-Cédria organisent un évènement d’information (mix présentiel et à distance) à l’hôtel KHAYAM GARDEN à Nabeul. L’objectif principal de cet atelier est de présenter le projet et de le promouvoir aux niveaux national et international.

L’événement sera diffusé en direct et en ligne sur les canaux sociaux YouTube https://www.youtube.com/channel/UChmDUTiySnl-P7mZQjqLKKQ et Facebook https://www.facebook.com/EVE.It.Tn/. Les participants pourront interagir avec l’événement en direct sur les réseaux sociaux en posant des questions ou en commentant la vidéo et, tous les partenaires pour leur compétence et leur fonction au sein du projet, répondront aux questions et/ou commentaires.

Cette publication a été produite avec le soutien financière de l’Union européenne dans le cadre du Programme IEV CT Italie – Tunisie 2014-2020. Son contenu relève de la seule responsabilité de l’Institut de Coopération Universitaire et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne ou celle des structures de gestion du Programme.