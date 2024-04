«La situation agricole reste difficile, notamment au niveau des ressources en eau, a affirmé le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati en marge d’une visite de travail effectuée, samedi, au gouvernorat de Siliana.

Dans une déclaration aux médias, il a mis l’accent sur l’importance de s’adapter à ces conditions.

Une équipe du ministère de l’Agriculture effectue une visite à Siliana pour examiner de près ces conditions et aussi pour s’enquérir de la récolte céréalière dans la région qui représente l’un des piliers de la sécurité alimentaire du pays.

Belati a fait savoir, à cette occasion, que son département a fixé un programme pour les fermes et les complexes agricoles domaniales qui repose principalement sur la gouvernance.

Il a souligné qu’il s’agit d’une étape temporaire et qu’un programme a été élaboré à court, moyen et long termes afin que les terres domaniales et les complexes domaniales atteignent le niveau requis pour garantir plus de valeur ajoutée au circuit économique ainsi qu’au niveau régional .