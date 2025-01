Kairouan – Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a annoncé samedi dernier une amélioration notable du taux de remplissage des barrages en Tunisie, dépassant désormais les 30%. Cette annonce a été faite en marge d’une visite à l’agro-combinat d’El Alam, situé dans la délégation de Sebikha.

Selon le ministre, les récentes précipitations, ayant touché l’ensemble du territoire, ont permis une recharge significative des nappes phréatiques et une collecte importante des eaux de pluie et de ruissellement.

Lors de cette visite, M. Ben Cheikh a également abordé la situation de l’agro-combinat, relevant de l’Office des Terres domaniales. Il a souligné la mise en place d’une stratégie de redressement visant à revitaliser l’établissement.

Cette stratégie inclut la régularisation de la situation des ouvriers temporaires, la lutte contre la précarité et le paiement des salaires et primes dus. La réouverture de l’atelier de production de fourrages est également prévue afin de garantir l’approvisionnement du bétail.

Dorsaf Ben Ahmed, chargée de gestion de l’Office des Terres domaniales, a quant à elle souligné les difficultés rencontrées par le complexe, notamment en raison d’un manque d’investissement. Un plan de développement des agro-combinats a été élaboré pour y remédier.

Ce complexe, qui s’étend sur 8300 hectares et emploie près de 400 personnes, a traversé une période difficile marquée par des difficultés financières et des mouvements de protestation des employés pour le paiement de leurs salaires. Suite à une rencontre entre le ministre et les représentants du personnel en début d’année, des engagements avaient été pris pour régulariser la situation.