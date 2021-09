La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a financé, au cours des six premiers mois de 2021, 4 807 crédits pour un coût d’investissement total d’environ 95,7 millions de dinars, ce qui pourrait contribuer à la création de 7 400 emplois.

Selon les états financiers de la banque arrêtés à fin juin 2021, les crédits octroyés sont répartis entre les différentes activités économiques et secteurs: 6 MDT vont au secteur agricole et 8,1 MDT au secteur artisanal, soit un taux d’évolution estimé à 62% et 60%, respectivement, par rapport au premier semestre de 2020.

Le coût de l’investissement alloué aux secteurs des micros entreprises et des services a augmenté au cours de la même période de 8% et de 9,2%, soit 22,4 MDT et 59,2 MDT en 2021, et respectivement à 20,7 MDT et 54,2 MDT comparé à 2020.

La part des titulaires de diplômes supérieurs a augmenté de 12% avec un coût d’investissement d’environ 35,2 MDT par rapport à la même période de 2020.

Le coût d’investissements affectés à la création de nouveaux projets a été amélioré de 28,5% (53,8 MDT en 2021 contre 41,9 MDT en 2020).

En matière de finance islamique, la BTS a financé 380 projets Mourabaha et Ijara avec un coût d’investissement d’environ 19,5 millions de dinars, soit 20,3% du coût global d’investissement de la Banque au cours des six premiers mois de cette année.

Progression de 7,5% du bilan durant le 1er semestre 2021

La BTS a réalisé, au cours du premier semestre de 2021, une croissance remarquable de son total bilan de l’ordre de 7,6%, soit 1,650 milliard de dinars contre 1,532 milliard de dinars au cours de la même période de 2020.

D’autre part, l’encours des crédits a atteint une enveloppe de 1,300 milliard de dinars en 2021 contre 1,226 milliard de dinars en 2020, soit une croissance de 6,1%.

Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) a enregistré une croissance de 11,1%, atteignant environ 25,6 millions de dinars au cours des six premiers mois de 2021, contre 23,0 millions de dinars pour la même période de 2020.

Pour ce qui est des fonds propres, la banque enregistre une évolution significative de 97 MDT contre 90,7 MDT enregistrés au cours de la même période de l’année 2020, soit une augmentation de 7 %.

Au cours de cette période, la banque a réussi à réaliser un résultat net positif de 4,1 millions de dinars contre 2,4 millions de dinars enregistré en 2020, soit un taux de croissance de 69%.