Le lancement d’un échantillon pour les agréments des crédits qui seront accordés aux petits exploitants céréaliers, aux gouvernorats de Béja et de Jendouba a eu lieu, samedi à Béja, dans le cadre de la journée des crédits saisonniers au profit des petits exploitants céréaliers.

Ces crédits qui sont accordés par la Banque tunisiennes de solidarité (BTS Bank) et par les associations de micro-crédits, concernent 440 agriculteurs aux gouvernorats de Béja et de Jendouba, d’une valeur de 2,7 millions de dinars (MD)

A cet égard, le directeur général de la BTS Bank, Khalifa Sboui a indiqué à l’agence TAP, qu’il y a un accord avec le ministère de l’Agriculture pour doubler le volume des crédits octroyés au profit des petits agriculteurs, lors de la saison agricole actuelle,

Il a précisé que 5 mille petits exploitants céréaliers bénéficieront des financements de la banque, pour une valeur de 20 millions de dinars, contre 8,7 MD accordés durant la saison précédente.

Sboui a en outre annoncé la simplification des mesures et l’annulation de l’autofinancement et de toutes les formes de garanties. Et de poursuivre que le programme de financement englobe 12 gouvernorats concernés par les grandes cultures, notamment, les surfaces irriguées, et ce, au profit de 5 mille agriculteurs.

Le DG de la BTS Bank a, également, souligné que la banque est prête à augmenter ces financements selon les besoins et ce en collaboration avec le ministère de l’agriculture faisant savoir que le taux recouvrement des crédits agricoles saisonniers pour les saisons écoulées s’élève à environ 70%.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati a affirmé, à cette occasion, le rôle crucial des petits agriculteurs, représentant 85% des agriculteurs en Tunisie, dans le programme de l’autosuffisance en blé dur.