La nouvelle stratégie financière de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) vise à se rapprocher davantage de ses clients en leur accordant tous les services fournis par les banques commerciales.

Cette nouvelle approche a pour objectif de permettre aux promoteurs de projets de préserver et de développer leurs services à travers la réduction des délais et la garantie d’un suivi des projets pour surmonter les difficultés financières.

Parmi ces services, figurent l’obtention d’un nouveau crédit, d’une avance ou d’un financement au titre de l’extension d’un projet.

Ces services s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la ” stratégie de la BTS Bank 2021-2025 ” et dans un souci de renforcement de l’inclusion financière et de l’insertion socio-économique, et ce, via la finalisation de la transformation de la BTS BANK en banque universelle.

En fait, l’agence centrale a été aménagée et le nombre des agences a été porté à 28 avec l’ouverture de 3 nouvelles agences à l’Ariana, Tunis et Sfax.

Le directeur général de la BTS Bank, Khalifa Sboui, fait savoir dans une déclaration à l’Agence TAP que ce programme vise à permettre aux petits promoteurs de bénéficier de tous les moyens de paiement en plus des opérations liées aux crédits (ouverture de compte – dépôt – virement – retrait – cartes bancaires…), ainsi que d’autres services bancaires (avance bancaire et opération de financement…) pour favoriser la pérennité des projets financés et la création de nouveaux postes d’emploi.

A noter que ces nouveaux services d’accompagnement s’adressent exclusivement aux petits promoteurs financés par la banque, et ce pour garantir leur insertion bancaire.

Un plan d’aménagement a été engagé au niveau des agences, et des cycles de formation ont été dispensés en faveur des chargés commerciaux pour favoriser la transformation en question.

L’extension du réseau d’agences a été précédée par le lancement de l’activité monétique à travers l’installation de 29 DAB dans l’ensemble des agences.

L’offre monétique sera complétée par un autre produit, le mobile paiement qui s’insère dans le cadre de la stratégie nationale de développement des paiements électroniques et la réduction du cash mise en place par la BCT.