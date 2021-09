Un accord de partenariat a été signé entre le ministère tunisien de la Femme, de la Famille et des Séniors et la Confédération allemande pour l’éducation des adultes portant sur la promotion des familles et l’appui à leur participation au développement culturel, social et économique durable, en luttant contre la pauvreté et ses causes, en particulier l’analphabétisme.

Paraphé par la ministre tunisienne, Imen Zahouani Houimel, et la directrice du bureau régional de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes, Donia Ben Miloud, l’accord stipule la mise en œuvre du programme ” éducation à la citoyenneté “, qui comprend un certain nombre de thèmes et d’activités convenus en appui aux capacités des représentants du ministère au niveau régional et des représentants des structures non gouvernementales dans cinq gouvernorats (Kairouan, Jendouba, Kasserine, Siliana et Tataouine), et à l’éducation du groupe cible dans les domaines d’intervention, à travers la sensibilisation et la formation.

En vertu dudit accord, un “concours du meilleur programme exécutif pour des sessions de formation et de sensibilisation” sera organisé dans les cinq gouvernorats concernés par le programme, et un atelier à distance sera organisé pour présenter le projet au niveau national.

L’accord prévoit aussi un appui au ministère pour préparer un plan d’action national permettant d’assurer la pérennité du programme et organiser un atelier de présentation du plan d’action national avec la participation des différentes parties prenantes.

Le programme ” éducation à la citoyenneté ” vise à préparer un ensemble de formateurs représentant le ministère et la société civile de chaque gouvernorat concerné par le programme et à accroître la mise en réseau et le partenariat entre les structures gouvernementales régionales et la société civile.

Il vise également à mettre en œuvre les activités de sensibilisation, d’éducation et de formation planifiées dans le cadre de la mise en œuvre du programme dans chaque gouvernorat, d’éduquer et de former 100 citoyens dans les domaines de la préparation des jeunes à la vie conjugale, de la parentalité.

Il s’agit également du soutien à une culture du dialogue, du soutien à l’intergénérationnel ainsi que la prévention des comportements négatifs et de la violence domestique, et l’éducation sur la rationalisation de la consommation d’eau et l’éducation financière.