Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a entamé mercredi, dans le cadre d’un atelier de travail, la préparation d’une stratégie nationale visant à renforcer la cohésion familiale, avec la participation de spécialistes et d’experts dans ce domaine et ce, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la famille qui coïncide avec le 11 décembre de chaque année.

S’exprimant à l’ouverture de cet atelier, la ministre de la famille Asma Jebri a souligné la nécessité de renforcer les liens familiaux face aux défis actuels et aux dangers liés à plusieurs phénomènes sociaux qui menacent la structure familiale, considérée comme le noyau de la société et l’élément angulaire du développement social.

Selon la ministre, les chiffres nationaux ont permis de dévoiler une baisse des mariages passant de 2,02 pc en 2013 à 1,21 pc en 2021, une augmentation de l’âge moyen au mariage et à la fertilité ayant atteint 1,82 pc, une baisse du taux d’allaitement maternel représentant 17,8 pc en 2023 contre 48 pc à l’échelle mondiale, outre la prolifération du divorce dans la société tunisienne.

De son côté, la directrice des affaires de la famille Malika Bejaoui a souligné qu’un nombre de programmes ont été mis en œuvre par le ministère, dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de la famille, dont notamment des sessions de formation destinées à tous les intervenants en matière de promotion de la famille et de la femme et des ateliers de sensibilisation au profit de 47 famille sur les thèmes de l’éducation sociale, le rejet de la violence et l’importance de la communication au sein de la famille.