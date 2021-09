Le cinéma tunisien sera à l’honneur en Egypte à l’occasion de la première édition du “Festival d’Alexandrie du film francophone” – Alexandria Francophone film festival, FAFF – prévu du 11 au 16 septembre 2021 en Alexandrie.

Le festival a récemment publié la liste des films égyptiens au programme, soit la sélection de plus de 45 films dont la plupart des coproductions entre les pays de l’espace francophone.

Selon le site du festival, ce nouveau rendez-vous du cinéma francophone se tient dans le cadre de la célébration de l'”Année de la culture tuniso-égyptienne”. La partie tunisienne est représentée aux préparatifs de l’événement par le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Le cinéma francophone sera au cœur du festival qu’organise la Fondation des arts de la culture et des médias en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Trois compétitions sont prévues pour les films de fiction, les documentaires et les courts métrages en plus de la présentation de films dans la sélection hors compétition et une programmation parallèle.

Des œuvres cultes du cinéma égyptien et francophone seront diffusées en plus des hommages et autres évènements inédits. Des trophées seront attribués aux lauréats dans les différentes catégories, pour le meilleur film de fiction, le meilleur film de fiction arabe, le meilleur acteur et la meilleure actrice.

Le programme général sera en harmonie avec les objectifs du Festival francophone d’Alexandrie, lequel “vise à enrichir le mouvement artistique, cinématographique et touristique et à renforcer les relations entre les cinéastes égyptiens et leurs homologues des pays francophones “.

Le choix d’Alexandrie pour abriter cette manifestation d’envergure francophone revient au passé de cette cité côtière connue pour être une ville francophone qui abrite la célèbre ” Bibliotheca Alexandrina “.

Le grand acteur égyptien Samir Sabry est le président d’honneur de cette première édition. Les cérémonies d’ouverture et de clôture auront lieu à l’Opéra d’Alexandrie.