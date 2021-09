La compagnie pétrolière Mazarine Energy va augmenter considérablement sa production en Tunisie, laquelle production pourrait dépasser les 4 000 barils/jours (entre pétrole et gaz).

Ce résultat est attendu avec la tant attendue entrée en exploitation de son prometteur puits « Sidi Marzoug One » relevant de sa nouvelle concession à Sidi Marzoug dans la région de Kébili.

Le puits est prêt à démarrer depuis mi-juillet et le pipeline servant au transport du pétrole est à son tour opérationnel.

L’accélération de l’obtention des autorisations est désormais nécessaire pour démarrer l’exploitation d’un puits qui produira, selon les estimations, quelque 3 000 barils/jour, entre pétrole et gaz, et dont les recettes quotidiennes dépasseront les 200 000 dollars ; 70% seront reversées dans les caisses de l’Etat tunisien, qui a plus que jamais besoin des revenus de toutes ses richesses.