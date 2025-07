Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, mercredi, la création d’un nouveau festival itinérant annuel spécialisé dans le genre Rap baptisé “International Tunisia Rap Tour Festival”.

Ce festival itinérant sera organisé chaque année dans une région tunisienne différente. L’édition inaugurale se déroulera cet été à Ribat Monastir, du 17 au 27 août 2025.

Le Ribat de Monastir est un monument historique protégé et classé depuis 1912 situé au cœur de cette ville touristique du Sahel tunisien.

La programmation détaillée du festival sera dévoilée au cours dune conférence de presse qui aura lieu dans les prochains jours, a fait savoir le ministère des Affaires Culturelles.

Dans un communiqué publié, mercredi dans la matinée, le ministère a annoncé la création de “International Tunisia Rap Tour Festival” s’inscrit dans le cadre de la décentralisation culturelles et la politique culturelle visant à soutenir la diversité artistique et à ouvrir la voie à l’expression et à la créativité chez les jeunes artistes ».

Les préparatifs logistiques, financiers et techniques en prévision de la tenue du festival étaient au centre d’une séance, mardi, au siège du ministère.

A cette occasion, la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a souligné que son département “est ouvert sur tous les genres musicaux, sans aucune exception, car ils traduisent la richesse et la diversité de la scène artistique tunisienne ».

« Chaque genre artistique a sa propre place et un rôle à jouer », a estimé la ministre.

Selon la même source, le comité d’organisation a passé en revue les divers aspects organisationnels et techniques du festival, notamment au niveau de la programmation et de la sélection des artistes participants, tunisiens et étrangers, ainsi que les dispositifs d’ordre technique, logistique et médiatique ».

Les membres du comité d’organisation dont on ne cite pas les noms, ont exprimé « la volonté de faire du festival une véritable plateforme de libre expression pour les jeunes artistes afin de présenter leurs projets et élargir leurs horizons à travers l’interaction avec un public diversifié”, peut-on lire de même source.