Pendant que nos dirigeants d’entreprises sont dénigrés et lynchés sur les réseaux sociaux et empêchés de voyager pour développer leurs affaires et créer plus de richesses et d’emplois, les entreprises tunisiennes continuent à se distinguer.

Le concours pour l’Afrique de la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale) pour la mise en œuvre et la pratique du système KAIZEN de gestion et d’amélioration continue de la qualité, vient de consacrer deux sociétés tunisiennes lors d’une cérémonie qui s’est tenue hier en Tanzanie.

1/ la société TF Prod , active dans le secteur de l’habillement et site pilote Kaizen en Tunisie, a eu le « Prix d’exception » (1er prix) dans la catégorie PME.

2/ la société CONTACT Sarl, du secteur de l’industrie électrique, a reçu le « Prix d’excellence » (2ème prix) dans la catégorie Grandes Entreprises.

Un concours qui a vu la participation d’entreprises sélectionnées par la JICA de tous les secteurs et d’une majorité de pays africains.

Nafaa Ennaifer