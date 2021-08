Une campagne de vaccination mobile contre le coronavirus ciblera, dimanche prochain, les personnes porteuses d’un handicap dans les différentes régions du pays.

Yosri Mazati, président de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, indique que les personnes porteuses d’un handicap et âgées de 40 ans et plus ou celles des 15-17 ans et qui désirent se faire vacciner sont appelées à s’inscrire sur la plateforme de vaccination nationale evax.tn, et ce du 26 au 28 août 2021.

Selon Mazati, lors des deux journées nationales de vaccination massive contre le coronavirus organisées les 08 et 15 août derniers, certaines difficultés ont été signalées comme le problème de transport depuis les zones dépeuplées ou la non détention d’une carte d’handicapé, ou d’une pièce d’identité ou même d’un téléphone pour s’inscrire sur la plateforme et recevoir la convocation.

Dans ce contexte, il a signalé que les personnes porteuses de handicap demeurent mal informées malgré les efforts de la société civile qui demeurent insuffisants, selon lui, et doivent être appuyés par les ministères et les centres spécialisés.