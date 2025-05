Quelque 14 mille têtes bovines ont été vaccinées contre la dermatose nodulaire, depuis le 14 décembre 2024, dans le gouvernorat de Manouba.

La campagne de vaccination lancée, en avril dernier, a touché 9209 vaches et plus de 83 mille petits ruminants contre la fièvre aphteuse et près de 76 mille têtes ovines contre la variole.

La cheffe du service de la production animale au commissariat régional au développement agricole, Soumaya Chebbi a indiqué à l’Agence TAP que quelques cas de contamination ont été détectés chez des animaux achetés de régions voisines.

Elle a, par ailleurs, ajouté que des vétérinaires assureront une campagne de contrôle au point de vente au kilo des moutons de sacrifice à Essaidia à Oued Ellil qui sera ouvert, jeudi 29 mai.

La région de Manouba compte 15 mille têtes bovines et 170 mille petits ruminants.