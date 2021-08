Une convention de partenariat a été signée, mercredi 25 août 2021, entre le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors et l’Association tunisienne pour la démocratie et le développement (ATDD) visant à mettre en place des programmes communs pour la promotion de la famille.

En vertu de cette convention, signée dans le cadre du renforcement du partenariat avec la société civile, des sessions de formation et de sensibilisation seront organisées au profit des familles, des élèves et des étudiants dans les collèges, lycées, universités et dans les foyers à Tunis, Nabeul et Mahdia, ainsi que pour les travailleurs dans les entreprises économiques des régions de Mahdia et de Nabeul.

Les sessions de formation et de sensibilisation porteront sur les moyens de faire face aux retombées de la crise économique et sanitaire et sur les dangers de la consommation de drogue et son impact sur la famille et la sécurité nationale.

Des rencontres entre les prisonniers et leurs familles seront également organisées pour faciliter leur réintégration familiale tandis que d’autres rencontres se tiendront avec les responsables des entreprises pour faciliter la réinsertion professionnelle des anciens détenus.