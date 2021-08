L’association Asswat Nissa a appelé le président de la république Kais Said à l’élaboration d’une feuille de route qui prend en compte l’approche du genre social et l’égalité de toutes les catégories sociales.

Dans un communiqué publié lundi, elle a présenté 8 recommandations qui, selon cette association pourraient être prises en compte par le chef d’état et le futur président du gouvernement pour concrétiser l’approche du genre social.

Ces recommandations portent notamment sur la mise en oeuvre par le président de la république des mesures juridiques et politiques nécessaires à même d’assurer la reprise du fonctionnement du pouvoir législatif et la continuité du processus judiciaire, soulignant l’importance d’accorder la priorité au dossier de la violence contre les femmes notamment, l’application de la loi 58 de l’année 2017 et la loi 37 de l’année 2021 relative à l’organisation du travail domestique ainsi que le réexamen des projets de loi qui ont été retirés ou abandonnés à l’instar du projet de congé de maternité.

Aswat Nisaa a souligné la légitimité des mesures exceptionnelles décidées par le président de la république, le 25 juillet 2021, qui augurent d’une nouvelle république fondée sur le respect de l’état de droit.