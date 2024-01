La prévention de la violence fondée sur le genre, tel est le thème d’une session de formation internationale organisée, à partir de ce lundi et pendant 13 jours, au siège du centre de formation et de recherche en santé reproductive relevant de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) à Tunis.

S’exprimant à l’ouverture de la session, le président directeur général de l’ONFP, Mohamed Douagi a souligné que cette formation est destinée à une délégation de haut niveau de la république du Mali comportant 14 cadres médicaux et gestionnaires de l’office national de la santé reproductive au Mali, de la direction nationale de la santé et de la direction régionale de la santé de la ville de Kayes au Mali.

Les participants recevront une formation théorique sur les différents aspects sanitaires, juridiques et sociaux de la violence fondée sur le genre outre les visites de terrain des structures gouvernementales et associatives dans nombreuses régions pour prendre connaissance des différents programmes réalisés et des services rendus en matière de prise en charge des femmes victimes de violence.

Selon Douagi, cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la 4ème phase du projet de partenariat entre la Tunisie et le Mali relatif à l’appui des politiques de santé reproductive dans la ville de Kayes.

Dans ce contexte, il a signalé que le partenariat entre les deux pays a démarré depuis 2010 et porte sur l’échange des expertises et des expériences dans plusieurs domaines dont la violence fondée sur le genre, répandue dans toutes les sociétés.

“Ce programme de formation témoigne de l’engagement de l’ONFP à l’application des objectifs de développement durable essentiellement le 5ème objectif qui vise à mettre fin à toutes les formes de discrimination fondée sur le genre”, a-t-il indiqué faisant remarquer que cette formation est organisée en partenariat avec l’office national de la santé reproductive au Mali et avec l’appui de l’agence espagnole de coopération internationale pour le développement.