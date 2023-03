A l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes , l’UBCI a obtenu le trophée de «la diversité et de l’inclusion», lors de la 1ère édition du trophée de la parité professionnelle dédiée au secteur bancaire, organisée le 08 mars par «Femmes Maghrébines».

Rappelons que l’engagement RSE de l’UBCI lui a valu l’obtention du label « Engagé RSE » décerné par AFNOR CERTIFICATION et cette nouvelle distinction vient confirmer cet engagement en matière de parité professionnelle.

En effet, avec un taux de 45% de femmes par rapport à l’effectif global, un taux de représentativité de 50% au niveau du Comité Exécutif et de 40% au niveau du Conseil d’Administration, l’UBCI détient les meilleurs ratios du secteur en matière de parité homme femme.

L’UBCI est également engagée en faveur de l’entrepreneuriat féminin à travers son soutien aux Institutions de Microfinances et incubateurs comme le LAB’ESS, afin d’accompagner les femmes dans la réalisation et le développement de leurs projets et de leur faciliter l’accès au financement, confirmant ainsi sa volonté à valoriser le rôle des femmes dans la société.