Le festival Bardo Fest sera la seule manifestation culturelle à l’échelle nationale qui se tiendra durant cette saison estivale après l’annulation et le report de tous les rendez-vous culturels et artistiques prévus cet été et ce à titre de prévention contre la pandémie de la Covid-19.

Bardo Fest se tiendra du 5 au 18 août 2021 en live streaming avec au programme 10 spectacles de théâtre, de musique et de chorégraphie.

Slim Sanhaji directeur de “Dar el masrahi” au Bardo, l’espace qui accueillera les spectacles, a indiqué que la détermination à organiser cette manifestation constitue en soi une forme de résistance pour reprendre les activités culturelles mises en veille à cause du coronavirus.

Ce festival, a-t-il ajouté, constitue un geste symbolique pour aider les artistes qui ont été lourdement touchés par l’impact de la crise sanitaire sur le secteur culturel et artistique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Slim Sanhaji a tenu à préciser que les préparatifs logistiques et techniques sont été soigneusement engagés pour assurer la diffusion en ligne des spectacles sur la page facebook officielle de “Dar el masrahi” à partir de 21H30.