Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu, dans la soirée du dimanche 1er août 2021, avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, porteur d’un message oral du chef de l’Etat algérien, Abdelmagid Tebboune.

Dans une déclaration aux médias à l’issue de l’entretien, le chef de la diplomatie algérienne a affirme que sa visite s’inscrit dans le cadre de la concertation entre les deux pays sur la garantie de réussite du prochain sommet arabe.

Selon une vidéo postée par la présidence de la République tunisienne, Lamamra a également réitéré la volonté de son pays ” de booster la coopération et la complémentarité entre les groupes arabes et africains et garantir les bases d’une relation de solidarité entre les peuples arabes et africains.

Il a ajouté qu’il était porteur d’un message du président Saïed à son homologue algérien.