Les personnes morales, qui ne sont pas affiliées au système de déclaration et de paiement d’impôt à distance, pourraient déposer leurs déclarations mensuelles d’impôt, au titre du mois de juin 2021, d’une manière exceptionnelle, au plus tard vendredi 30 juillet, et ce, sans payer des pénalités de retard, a indiqué, mardi, le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement.

Le travail au sein des administrations centrales, les services externes, les collectivités locales et les entreprises publiques à caractère administratif a été suspendu en vertu d’un décret du président de la République, Kaïs Saïed, émis lundi, 26 juillet 2021, pendant deux jours à partir de ce mardi 27 juillet 2021.

Le département de l’Economie a appelé, mardi, dans un communiqué, l’ensemble de sociétés non affiliées au système de télédéclaration d’intégrer volontairement ce système dans cette conjoncture marquée par la propagation on de la pandémie du coronavirus.