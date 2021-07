Toutes les décisions annoncées, dimanche soir, par le président de la République sont ” nulles et non avenues “.

” Les décisions annoncées par Kais Saied vont à l’encontre de la Constitution et même à l’article 80 qui a été mal interprété “, souligné le bureau du Parlement dans un communiqué publié lundi 26 juillet 2021 à l’issue de sa réunion. Le parlement reste en état de réunion permanente en raison d’une conjoncture particulièrement délicate.

Réuni sous la présidence de Rached Ghannouchi qui participait à cette rencontre en visioconférence, le bureau dénonce les décisions prises par le chef de l’Etat, à l’occasion du 64e anniversaire de la proclamation de la République.

Le bureau a tenu le président de la République pour responsable de tout danger pouvant découler de telles mesures.

Il a appelé les forces de sécurité et de l’Armée à se tenir aux côtés du peuple tunisien, à protéger la Constitution, à faire prévaloir la primauté de la loi, et à préserver le prestige de l’Etat et ses instituions.

Le président Kaïs Saïed a décidé, dimanche au soir, de geler les travaux du Parlement pour 30 jours, de révoquer le chef du gouvernement et de prendre en main le pouvoir exécutif, à l’issue d’une journée de manifestations visant notamment la coalition au pouvoir dont notamment le mouvement Ennahdha.

Rached Ghannouchi, président de cette formation politique a dénoncé un ” coup d’Etat ” contre la révolution et la constitution.