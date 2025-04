Le Parlement arabe a approuvé, lors d’une séance plénière tenue, lundi, à Bagdad, en Irak, les délibérations de sa deuxième session qui s’était déroulée le 26 février écoulé, au Caire, les rapports des quatre commissions permanentes ainsi qu’un projet de résolution relatif à la situation dans les territoires palestiniens occupés.

Les membres de la délégation parlementaire tunisienne au sein du Parlement arabe ont pris part aux travaux de cette session ordinaire, qui s’est tenue, du 19 au 21 avril courant, à Bagdad, indique un communiqué de l’Assemblée des représentants du peuple.

Ils ont également participé aux réunions des quatre commissions permanentes du Parlement arabe et de ses sous-commissions, consacrées, entre autres, à l’examen de diverses questions politiques et de l’évolution de la situation dans la région arabe.

Dans leurs interventions, les membres du groupe tunisien au sein du Parlement arabe ont souligné que la sécurité et la stabilité dans la région arabe ne pourront être atteintes qu’à travers l’établissement d’un État palestinien indépendant avec al-Qods pour capitale, la condamnation des crimes commis par l’occupation contre le peuple palestinien sans défense.

Le groupe tunisien est composé de Ayme Nakra, vice-président de la Commission des affaires politiques, des relations extérieures et de la sécurité nationale, Aymen Boughdiri, membre de la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’homme, Meher Ktari, membre de la Commission des affaires économiques et financières et Mohamed Yahyaoui, membre de la Commission des Affaires sociales, de l’éducation, de la culture, de la femme et des jeunes.