Dans le cadre du programme culturel du 18ème Sommet de la francophonie qui se tiendra à Djerba en novembre 2021, le ministère des Affaires culturelles est chargé d’organiser l’événement “Scène jeunes talents de la francophonie” en collaboration avec le Comité national d’organisation du 18ème Sommet.

Une scène sera installée au sein du village de la francophonie pour accueillir des spectacles de musique et de danse de la Tunisie comme des pays membres de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie) et ce pendant la période du 15 au 21 novembre 2021.

Afin d’élaborer le programme de la scène jeunes talents de la francophonie, l’Etablissement national de promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) lance un appel à candidatures pour sélectionner les groupes d’artistes tunisiens qui animeront la scène.

A titre indicatif, les styles musicaux pouvant être acceptés sont : jazz, pop, rock, latino, reggae, fusion, hip hop, ou autres.

Les dossiers de candidature doivent comporter une présentation du groupe/band (Une page), durée et programme de la prestation (une page), un ou plusieurs liens vidéo sachant que la durée du spectacle est limitée entre 30 et 60 minutes, une fiche technique et un devis détaillé.

Le dernier délai pour l’envoi des dossiers de candidatures (à envoyer à l’adresse oif.djerba@enpfmca.gov.tn) est fixé pour le 3 août 2021 à minuit.