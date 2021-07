La Tunisie participera, du 12 au 15 octobre 2021 à Lyon en France, à la 29e édition du Salon international des équipements des technologies et des services de l’environnement “Pollutec 2021”, en sa qualité de “Pays Invité d’Honneur “.

Le pavillon tunisien s’étendra sur une superficie de plus de 150 m², dont 80 m² réservés aux institutionnels et 72 m² réservés aux 12 acteurs privés (entreprises et startups sélectionnés par le Cepex et la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI).

La participation tunisienne est organisée sous l’égide du ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

Créé en 1978, Pollutec est aujourd’hui reconnu comme l’événement de référence des professionnels de l’environnement, une vitrine des solutions environnementales pour l’industrie, les villes et territoires, et un tremplin pour les innovations du marché et le développement à l’international.

Il couvre des secteurs divers tels que la gestion des déchets, la gestion de l’eau, l’énergie et l’efficacité énergétique, les sites et sols pollués, les villes et bâtiment durables, la qualité de l’air, odeurs et bruits, l’instrumentation, la métrologie et l’analyse, la gestion et la prévention des risques, la biodiversité et les milieux naturels, la mer et le littoral…

Il attire en moyenne 2200 exposants et plus de 70.000 visiteurs professionnels de 128 pays sur une superficie globale de 100.000 m² de surface d’exposition.