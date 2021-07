5 start-ups tunisiennes ont été sélectionnées dans le cadre du “Projet NINJA (Next Innovation with Japan)”, une plateforme de soutien à l’entrepreneuriat, parmi 2.713 entreprises, et ont pu bénéficier d’un financement allant jusqu’à 30.000 USD, selon l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Une cérémonie sera organisée en ligne par la JICA, le vendredi 23 juillet courant, pour annoncer et présenter les 5 start-ups gagnantes au Concours NINJA.

La JICA a lancé l’année dernière le Projet NINJA. L’objectif est d’encourager les entrepreneurs dont les activités peuvent apporter des solutions à des problèmes sociaux et créer des emplois. Dans le cadre de ce projet, un concours de plans d’affaires a été lancé pour les entreprises émergentes de 19 pays africains, en lien avec l’épidémie de COVID-19.